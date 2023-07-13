19 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

شهدت سماء الأقصر تحليق 19 رحلة بالون طائر، تقل على متنها 370 سائحا، اليوم الخميس، من مختلف الجنسيات، مع تحسن الظروف الجوية، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سياحة المغامرات

وقال ممثل اتحاد الشركات إن البالون الطائر مصنف ضمن سياحة المغامرات، إذ يعتمد البالون في تحليقه على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، وسرعة الرياح التي لا ينبغي أن تتجاوز الـ7 عقدة، مؤكداً أنه في حال تجاوزت سرعة الرياح المعدل المسموح به، فإن ذلك قد يؤدي إلى عبور الرحلات شرق النيل وتهديد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي.

40 دقيقة مدة الرحلة

وأشار إلى أن البالون يحلق يوميا من المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، إذ تقلع أولى الرحلات في تمام الساعة الخامسة فجرا ويستمتع السائحون خلال حوالي 40 دقيقة هى مدة الرحلة الواحدة، بمشاهدة المعابد والمواقع الأثرية مثل معبد حتشبسوت وهابو ووادي الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم ودير المدينة وتمثالي ممنون وغيرها من المناظر الطبيعية الخلابة الموجودة غرب المدينة.

البالون الطائر يحتل المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد به محافظة الأقصر، على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، وعدم وجود أي مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران أو بحار.