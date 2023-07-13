غلق طريق الصعايدة شمال الأقصر لمدة شهر لإنهاء أعمال الصرف الصحي

أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه سيتم غلق طريق الصعايدة بداية من طريق نصرالله العشي، من أمام مستودع بسيمي حتى مزلقان الصعايدة من الناحية الشرقية والغربية، لإنهاء أعمال الصرف الصحي وعداية السكة الحديد والانتهاء من لحام المواسير قطر 730 بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب المنفذة لمشروع الصرف الصحي، لمدة شهر تقريبا، مع إتاحة الطريق البديل و هو طريق فرع 5 الزينية بحري.

السوق الأسبوعي بقرية العشي

وفى سياق متصل تفقد «الهواري»، أعمال تجهيز موقع السوق الأسبوعي بقرية العشي شمال الأقصر، وتجهيز المكان استعداداً لفتحه لخدمة المواطنين وتحديد يوم الأربعاء للعمل أسبوعيا لتسهيل حركة الشراء والبيع على المواطنين لقرب الموقع المقرر من المناطق السكنية.

سير أعمال المشروعات القومية

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم ومتابعة سير أعمال المشروعات القومية تفقد العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية بمرافقة نائبي رئيس المركز يوسف جلال وحجازي النحاس أعمال الصرف الصحي بالمدينة.