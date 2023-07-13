«فرحة ورقص وأحضان».. طلاب الأقصر يودعون ماراثون امتحانات الثانوية

احتفل طلاب وطالبات الثانوية العامة بالأقصر، اليوم الخميس، بنهاية الامتحانات، إذ شهدت محيط اللجان الامتحانية بمدارس الثانوية العسكرية وخالد بن الوليد الثانوية والثانوية بنات بالأقصر، احتفالات ورقص وتصفيق، معبرين عن فرحتهم بانتهاء اليوم الأخير من ماراثون الثانوية العامة، بمواد الفلسفة والمنطق بالنسبة إلى الشعبة الأدبي، والأحياء للعلمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية للعملي رياضة.

وأعرب طلاب الثانوية العامة بالأقصر، عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات، بمظاهر احتفالية مثل رش الثلوج على بعضهم، والتسابق بالدراجات النارية والغناء والتصفيق على نغمات الدفوف، إذ رسمت امتحانات مادة الفلسفة والمنطق بالنسبة إلى الشعبة الأدبي، والأحياء للعلمى علوم، والجبر والهندسة للعملى رياضة، البهجة والبسمة على وجوهم، لأنها كانت في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج المقرر وكانت الأسئلة مباشرة والوقت كان كافيا جدا.

آراء الطلاب في امتحان الفلسفة

قال رضا علي، طالب أدبي، إن امتحان مادة الفلسفة اليوم، كان سهلا جدا، إذ جاءت الأسئلة من المنهج المقرر، وفي مستوى الطالب المتوسط، معربا عن سعادته لنهاية الامتحانات بشكل جيد ولم يكن هناك مواد صعبة عكرت صفو الامتحانات بالنسبة للشعبة الأدبية.

طالب أدبي: امتحان الفلسفة مسك الختام

أضاف أحمد محمود، طالب أدبي، أن مادة الفلسلفة والمنطق كانت بمثابة مسك الختام، فالأسئلة كانت سهلة، ومن المنهج المقرر، وجاءت بشكل مباشر، والوقت كان كافيا جدا.

صعوبات في بعض أسئلة امتحان الأحياء

وأوضح فؤاد صالح، طالب في الشعبة العلمية، أن امتحان الأحياء كان جيدا، لكن كان به بعض الصعوبات و«التركات» التي تميز بين الطالب المتوسط والمتفو، لكن بشكل عام كانت جيدة والوقت كافيا.

انتهت على خير ولم تشهد أي شكاوى تذكر

من جانبه أكد د. صبري حالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن إمتحانات الثانوية العامة، انتهت على خير ولم تشهد أي شكاوى تذكر، موضحا أن غرفة عمليات المديرية وجميع الغرف الفرعية بالإدارات المختلفة لم تتلقى أية شكاوى خلال أيام الامتحانات لافتا إلى أن المديرية تستعد الآن لاجراء امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.