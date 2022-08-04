صرف مليون جنيه قروض بدون فوائد لـ42 شابا في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، صرف الدفعة 164 من قروض مشروعات شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يونيو 2022، بإجمالي مليون جنيه، موزعة على 13 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه حتى الآن مبلغ 106 ملايين و147 ألف جنيه، لإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيعا لهم على العمل الحر.

42 شابا وفتاة يستفيدون من القروض

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، بناء على تقرير زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة الدقهلية، أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 42 شابا وفتاة، بواقع 19 من الذكور و23 من الإناث، وذلك لإقامة مشروعاتهم.

وأضاف، أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه 106 ملايين و147 ألف جنيه، استفاد منها 12660 شابا وفتاة.

شربين توزع 3 قروض

من جهة أخرى، أعلنت رئاسة مركز ومدينة شربين، أنه بحضور كل من المحاسب غادة الحمادي رئيس مركز ومدينه شربين، ومي محمود، مدير جهاز شباب الخريجين، صُرفت دفعة جديدة من قروض شباب الخريجين، دعما من الدولة ووزارة التنمية المحلية لتشجيع الفئه الأكثر احتياجا من الخريجين الشباب وامتدادا لإنجازات صندوق التنمية المحلية بمحافظة الدقهلية بالرعاية الكاملة لشباب الخريجين والمساندة الفعالة لهم للنهوض بالشباب الحديث التخرج

وأوضحت رئاسة المركز، أنه تم اليوم صرف 3 قروض جديدة للشباب الخريجين بمكتب رئيس المدينة، بمبلغ 85 ألف جنيه، ليصبح إجمالي المنصرف في مركز شربين فقط مبلغ 4 ملايين و177 ألف جنيه، لإقامة مشروعات صغيرة بدون فوائد.