جدول امتحانات الدور الثاني في محافظة الدقهلية.. جميع صفوف النقل

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن جدول امتحانات الدور الثاني بمحافظة الدقهلية بعد اعتماده، وذلك لمختلف الصفوف سواء الابتدائية أو الإعدادية أو النقل الثانوي.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر بدء امتحانات الدور الثاني وفقا لجدول جدول امتحانات الدور الثاني في محافظة الدقهلية، يوم السبت المقبل 15 يوليو بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

جدول امتحانات الدور الثاني الابتدائي في الدقهلية

وأضاف «شعبان»، أن جدول امتحانات الدور الثاني في محافظة الدقهلية للصفوف الابتدائية كالآتي:

- السبت 15 يوليو: للصف الرابع تربية دينية ولغة عربية، للصف الخامس دراسات اجتماعية ومهارات مهنية، للصف السادس لغة عربية.

- الأحد: الصف الرابع لغة أجنبية وICT، الصف الخامس التربية الدينية واللغة العربية، الصف السادس دراسات اجتماعية

- الاثنين: للصف الرابع العلوم والرياضيات، للصف الخامس الرياضيات والعلوم، للصف السادس لغة أجنبية.

- يوم الثلاثاء: للصف الرابع الدراسات الإجتماعية ومهارات مهنية، للصف الخامس اللغة الأجنبية وال ICT، للصف السادس الرياضيات والعلوم.

جدول امتحانات الدور الثاني للصفوف الإعدادية بالدقهلية

- السبت للصف الأول والثاني لغة عربية وحاسب آلي، للصف الثالث اللغة العربية

- الأحد: للصف الأول علوم وتربية فنية، للصف الثاني الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية للصف الثالث الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

- الاثنين: للصف الأول الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية، وللصف الثاني العلوم والتربية الفنية، وللصف الثالث العلوم والحاسب الآلي.

- الثلاثاء: الصف الأول الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، والثاني الهندسة والتربية الدينية، والصف الثالث اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

- الأربعاء: للصف الأول الهندسة، والثاني والصف الثالث الدراسات الاجتماعية.

- الخميس: للصف الأول والثاني المستوي الرفيع لغة أولي، والمستوي الرفيع لغة ثانية، للصف الثالث الهندسة.

جدول امتحانات الدور الثاني للنقل الثانوي بالدقهلية

وأشار «شعبان»، إلى أن تعليم الدقهلية حدد جدول امتحانات الدور الثاني للنقل الثانوي بالدقهلية 2023 وهو كالتالي:

- السبت 15 يوليو: مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصفين الاول والثاني الثانوي.

- الأحد: للصف الاول الثانوي مادتي الاحياء والفلسفة، للصف الثاني الثانوي الرياضيات والمواطنة.

- الاثنين: للصف الأول الثانوي مادتي الفيزياء والجغرافيا، والصف الثاني الثانوي الكيمياء وعلم النفس واللغة الأجنبية الثانية.

- الثلاثاء: للصف الأول الثانوي الكيمياء والتاريخ والتربية الوطنية، والثاني الثانوي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والفيزياء

- الأربعاء: لأولي ثانوي اللغة الأجنبية الأولى والتكنولوجيا والكمبيوتر، والثاني الثانوي الاحياء والجغرافيا والكمبيوتر

- الخميس: لأولى ثانوي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، والثاني الثانوي تطبيقات الرياضة والفلسفة وتكنولوجيا.