عاجل.. مفاجأة حكم جديد في قمة الأهلي والزمالك ينضم إلى طاقم التحكيم

انضم الحكم محمد الحنفي، إلى طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، بقيادة محمود البنا، في قمة اليوم على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يتواجد محمد الحنفي، في غرفة تقنية الفيديو (فار)، مع أحمد الغندور وأحمد حسام.

وأصبح محمد الحنفي، حكمًا ثالثًا في غرفة الفيديو (فار)، مع الثنائي أحمد الغندور، وأحمد حسام.

حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالكحكم ساحة: محمود البنا.

حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال.

حكم مساعد ثان: سامي هلهل.

حكم رابع: محمود ناجي.