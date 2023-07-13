عاجل.. مصير مروان عطية في مباراة القمة.. قناة الأهلي تحسم الأمر

حسمت قناة النادي الأهلي موقف مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من المشاركة في مباراة الفريق أمام الزمالك في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

مروان عطية يغيب عن مباراة الأهلي والزمالك

وأكد مراسل قناة النادي الأهلي، أن مروان عطية خارج مباراة الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز لتواجده في عزاء والده بالبحيرة، مشيرًا إلى أنه تم الاكتفاء بالأسماء الموجودة في قائمة القمة دون استدعاء بديل للاعب خط الوسط