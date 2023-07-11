عاجل.. تطور جديد بشأن مشاركة ديانج مع الأهلي في مباراة القمة

ينتظر النادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لتأكيد عدم إيقاف الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، من أجل المشاركة في مباراة القمة بالدوري أمام الزمالك، التي تجمع الفريقين مساء بعد غد الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

الأهلي ينهي أزمة ديانج وينتظر خطاب تأكيد عدم إيقافه

وقال مصدر بالنادي الأهلي، لـ«الوطن سبورت»، إن إدارة النادي الأهلي تنتظر الخطاب من «فيفا» لتأكيد مشاركة ديانج في مباراة الزمالك، خاصة أن الإدارة تواصلت مع وكيل اللاعب وجرى تحويل 220 ألف دولار، محل النزاع، مشددًا على أن الأهلي ليس طرفًا في الأزمة على الإطلاق، وإنما يبحث عن مصلحة لاعبه.

وتابع المصدر: «جرى التواصل مع وكيل أليو ديانج، اليوم، وإرسال صورة من إخطار التحويل البنكي، حتى يقوم من جهته بإرسال لـ«فيفا» ما يفيد بالحصول على مستحقاته، ليرسل الاتحاد الدولي إلى الأهلي تأكيدا بمشاركة اللاعب بشكل طبيعي في المباريات».