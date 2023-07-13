عاجل.. أخطر منافس لـ مصر في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم

أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، المنتخب الوطني رفقة كل، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

ويقع المنتخب المصري في التصنيف الأول بالتصفيات بجانب المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، وكوت ديفوار، وذلك وفقا لآخر تصنيف شهري أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لمنتخبات كرة القدم على مستوى العالم.

وأجريت القرعة، اليوم الخميس، على هامش مراسم الجمعية العمومية رقم 45 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المقامة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

جمال علام يمثل مصر في كونجرس «كاف»

ومثل الاتحاد المصري لكرة القدم في كونجرس «كاف» كل من جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد حلمي مشهور، عضو مجلس الإدارة، كما مثل منتخب مصر في حفل سحب قرعة تصفيات كأس العالم محمد غرابة مدير منتخب مصر.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات التسعة بشكل مباشر إلى مونديال 2026، فيما يخوض أفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني ملحق مع منتخب من خارج إفريقيا للمنافسة على مقعد إضافي في المونديال، وذلك وفقا للنظام الجديد لتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.