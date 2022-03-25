مادلين طبر: أتوقع فوز المنتخب المصري واحد صفر من ضربة جزاء

توقعت الفنانة مادلين طبر، فوز المنتخب الوطني المصري على نظيره السنغالي بهدف بضربات الجزاء في مباراة ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها، الليلة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

توقعات مادلين طبر للمباراة

وقالت مادلين طبر في تصريحات لـ«الوطن»: «اتمنى من المصريين ما يهولوش خوفهم من فريق السنغال، فهذه النقطة ليست لصالح لفريقنا معنويًا».

وأضافت طبر: «المصريون ينتظرون بفارغ الصبر مباراة مصر والسنغال، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة، وذلك خلال تصفيات كأس العالم، ويتمنى المصريون الفوز والتأهل لكأس العالم، ويبالغون في تقدير مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه، وأنا بشوفه انفعالي يفقد اعصابه فيوجه فريقه للتهلكه، أما فريقنا القومي المصري فسيأتي بالكثير من المفاجآت والتغييرات التى لا يتوقعها أحد، وهنكسب 1/صفر إن شاء الله بضربة جزاء».

مسلسل «ملف سري»

وتشارك الفنانة مادلين طبر خلال السباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسل «ملف سري»، إذ تجسد خلال الأحداث رئيس تحرير صحيفة مشهورة تتعرض لمضايقات من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2013.

ويتعاون في مسلسل «ملف سري» المؤلف محمود حجاج، مع المخرج حسين البلاسي، وهو من بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، ماجد المصري، مادلين طبر، عائشة بن أحمد، أنوشكا، هنا شيحة، محسن محيي الدين، وغيرهم من النجوم، وإنتاج ريمون مقار.

تدور أحداث مسلسل «ملف سري» حول الفساد في عام 2013 ومواجهة فساد بعض رجال الأعمال في فترة ما بعد الإخوان، وذلك من خلا شخصية «المستشار يحيى عز الدين» الذي يجسده هاني سلامة و يعاني العديد من الصراعات مع عائلة «المالكي» بسبب قضايا الفساد.