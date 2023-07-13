رئيس الصين يدعو نظيره الجزائري لزيارة بكين الاثنين المقبل

أعلنت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إجراء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، زيارة دولة إلى الصين، في الفترة من 17 إلى 21 يوليو الجاري، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

وأضاف البيان الصادر عن الخارجية الصينية، أن زيارة الرئيس الجزائري إلى بكين تأتي بناءً على دعوة من الرئيس الصيني، شي جين بينج.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، نقلًا عن وكالة أنباء الجزائر الرسمية، فإن الزيارة تدخل في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين.