القاهرة الإخبارية: العالم ينتظر انطلاق الدورة الأولى لمهرجان العلمين اليوم

ينطلق اليوم مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الفني والترفيهي والرياضي الأكبر في الشرق الأوسط، تحت شعار «العالم علمين»، والذي يستمر طوال موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حتى يوم 26 أغسطس 2023.

وأكدت نورهان عجيزة مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، وجود حالة من الترقب من جانب الجمهور وزوار المدينة السياحية، لانطلاق مهرجان العلمين في دورته الأولى والذي سيستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، لتكشف أن أولى فعاليات المهرجان ستشهد إقامة بطولة كرة القدم الشاطئية بحضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والرياضات العربية.

وأشارت عجيزة إلى أن المدينة الساحلية الساحرة ستشهد عددا كبيرا من الفعاليات في أكثر من منطقة، إذ تقدم تجربة فريدة مليئة بالإثارة والتشويق وأجندة ثرية تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والحفلات الفنية المختلفة الموزعة على 12 نشاطًا، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة من الوطن العربي.