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«القاهرة الإخبارية»: وصول 30 ألف لاجئ أوكراني إلى بولندا خلال 24 ساعة

كتب:

هانى حسن
01:05 م | الخميس 13 يوليو 2023
لاجئون أوكرانيون - صورة أرشيفية

لاجئون أوكرانيون - صورة أرشيفية

أكدت وكالة حرس الحدود البولندية، وصول نحو 29 ألفًا و900 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى البلاد، ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 13.53 مليون لاجئ.

وأضافت الوكالة، في بيان اليوم الخميس، أنّ 29 ألفا و700 أوكراني غادروا بولندا أمس الأربعاء، عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أنّ إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 11.7 مليون شخص، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدّم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. 

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بقلم هانى حسن