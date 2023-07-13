احتفالات صاخبة في الدقهلية بعد فوز الأهلي برباعية على الزمالك

سيطرة الفرحة على جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك برباعية صاروخية في إطار منافسات الدوري المصري إذ انطلقت صافرة اللقاء على استاد القاهرة الدولي، إذ خرجت الاحتفالات إلى الشوارع وسط تفاعل سائقي المركبات.

فرحة الجماهير بعد فوز للنادي الأهلي

قال محمد ابراهيم مشجع النادي الأهلي بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن» إن الفرحة اكتملت اليوم بعدما سجل الأهلي رباعية:« 4 أهداف بيفكرنا بسيناريو متكرر لأكثر من مباراة بين الأهلي والزمالك الأهلي حقق الفوز فيها».

فوز النادي الأهلي بالمباراة بعد 4 أهداف

وأضاف محمود علي أن الرابعة قاضية:«كده القاضية للزمالك، الأهلي قدم مباراة جميلة أمام الزمالك كالعادة سواء في الشوط الأول أو في الشوط الثاني».

وأوضح محمد عماد مشجع النادي الأهلي أنه كان يتوقع أن يفوز الأهلي هدفين مقابل هدف لكن بعد نتيجة المباراة حققت السعادة، إذ أصبحت الضعف:«كده الأهلي أنهي نتيجة المباراة وأصبحت الفرحة الضعف».