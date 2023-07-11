مدارس التمريض في محافظة الدقهلية 2023.. اعرف مواعيد التقديم

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استمرار أعمال التقديم في مدارس التمريض 2023 في محافظة الدقهلية، إذ بدأت في استلام ملفات طلاب الشهادة الإعدادية من يوم السبت 8 يوليو، وتستمر إلى 22 يوليو، لمدة 15 يوما.

أماكن مدارس التمريض 2023 في محافظة الدقهلية

وأكد«مكين» في بيان له أن مدارس التمريض في محافظة الدقهلية تتواجد داخل 20 إدارة تابعة لمديرية الصحة بالدقهلية كالتالي:

- الجمالية

- المطرية

- تمي الأمديد

- السنبلاوين

- غزالة

- طلخا

- محلة دمنة

- البرامون

- جمصة.

- المنزلة

- دكرنس

- شربين

- أجا

- نبروه

- ميت غمر

- دماص

- بلقاس

- منية النصر

- بني عبيد

- ميت سلسيل

التقديم بمدارس التمريض بالدقهلية

وأكد أن مديرية الصحة بالدقهلية فتحت أبواب التقديم بمدارس التقديم، ويجري التقديم اليوم 11 يوليو للطلاب الحاصلين على مجموع 269 إلى 259 بعد أن قامت المديرية بتحديد أيام للتقديم حسب المجموع كالتالي:

- من 270 إلى 280 درجة لمدة يومين 8،9 يوليو.

- من 259 إلى 269 درجة يومي 10 و11 يوليو

- من 248 إلى 258 درجة يومي 12 و13 يوليو.

- من 237 درجة إلى 247 درجة يومي 15 و 16 يوليو

- من 225 درجة إلى 236 درجة يومي 18 و17 يوليو.

- المتخلفات عن التقديم وباقي المجاميع يومي 19 و 22 يوليو.