جنوب السودان: تدفق الفارين من مناطق النزاع يضغط على موارد الجيران

أكد سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، أن دول جوار السودان أمامها فرصة لمناقشة الوضع فى السودان، وقال، خلال كلمته فى القمة، إنّ إنهاء الأزمة السودانية تعمل عليه منظمة «إيجاد» وكذلك الاتحاد الأفريقى، وإن هذه القمة تأتى استكمالاً لأعمال دول الجوار لإنهاء الصراع.

وأضاف: «أنا شخصياً أطالب بوقف فورى لإطلاق النار، لأنّنى أعرف أنّ الأزمة ستكون لها تداعيات على الوضع الأمنى فى السودان، وكذلك الوضع الاجتماعى والاقتصادى على دول الجوار أيضاً، وأعتقد أن مباحثاتنا اليوم لا يمكن أن تكتمل دون الحديث عن الوضع الإنسانى، فجميع البلدان الممثلة هنا واجهت تدفقاً للاجئين، وهذا التدفق يضغط على الموارد الاقتصادية والاجتماعية فى دول الجوار، وأود أن نستغل هذه الفرصة وأدعو المجتمع الدولى للاستجابة لهذه الأزمة، عن طريق إتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية».

وقال «سلفاكير» إنه يود أن يسلط الضوء على محاولة إيجاد سبل لحل هذا الصراع، ويجب أن نعمل على وقف إطلاق النار المستدام، وإيقاف العداء بشكل كامل، وإيصال المساعدات الإنسانية ووضع إطار عمل لبحث تسوية سياسية سلمية، واحترام سيادة الشعب السودانى وضمان سلامة أراضيه.

وشدد على أن الخطوات التى يأخذها العديد من الأطراف المعنية بالأزمة السودانية يجب أن تصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، إذ يشهد السودان أوضاعاً حرجة تؤثر على جميع المناحى، مؤكداً أنه يجب أن نضع مصلحة الشعب السودانى فى المقدمة، فلا يجب تجاهل صوت الشعب عند بحث سبل إنهاء هذا الصراع بشكل مستدام.

الأولوية إيجاد حلول أفريقية للمشكلات

وأضاف رئيس جنوب السودان أن الأولوية بالنسبة لنا إيجاد حلول أفريقية للمشكلات، وأن تكون هذه المبادرة ناجحة، مؤكداً أنّ خبراتنا مع الصراع السودانى تضعنا فى موضع أننا يمكننا إيجاد الحلول، ويجب أن تسعى إلى بذل الجهود للوصول إلى حل سلمى للصراع فى السودان. وأوضح أنه يجب علينا السعى نحو فهم سياق الأزمة السودانية وتاريخ السودان عند مناقشة وبحث سبل إنهاء الحرب، والأكثر أهمية أن نستخدم الكثير من الصفقات فى مسعانا لإيجاد الحلول والسلام لدولة السودان، وأن نضع مصلحة الشعب السودانى على رأس أولوياتنا، فلا يجب تجاهل صوت الشعب عند بحث سبل إنهاء هذا الصراع بشكل مستدام.