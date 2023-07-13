متحدث الكنيسة الأرثوذكسية ينفي وفاة مطران مارسيليا: «يتمتع بصحة جيدة»

نفى القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خبر وفاة الأنبا اثناسيوس مطران مارسيليا وطولون والذي تدولته بعض الصفحات منذ قليل.

المتحدث باسم الكنيسة: الأنبا أثناسيوس بصحة جيدة

وأكد المتحدث باسم الكنيسة في تصريحات لـ«الوطن» أن الأنبا أثناسيوس بصحة جيدة، ولا صحة لما تدولته الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ قليل.

في السياق، نفى الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، ما تم نشره على صفحة المركز الثقافي الأرثوذكسي حول وفاة الأنبا أثناسيوس، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المطران مازال على قيد الحياة، ولا صحة لما تم تدوله بهذا الشأن.

من هو الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا

ولد الأنبا أثناسيوس في 7 مايو 1933 باسم «شارل برنارد» وهو هولندي الجنسية، جاء إلى مصر وترهب في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون باسم الراهب أثناسيوس في 5 مايو 1974، رسم خوري ايبسكوبوس بعدها بشهر واحد في 2 يونيو 1974 لمساعدة نيافة الأنبا مرقس أسقف مارسيليا وطولون، تمت رسامته أسقفا عاما على فرنسا في 19 يونيو 1994.

وجرى تجليسه أسقفا على إيبارشية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأقباط الفرنسيين في كل ربوع فرنسا، بعد نياحة نيافة الأنبا مرقس في 13 يوليو 2013، وذلك بمقر المطرانية بمدينة طولون بجنوب فرنسا.