الكنائس المصرية تستعد لصوم العذراء 2023 .. ارتبط بـأكلات «الدقة والشلولو»

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء يوم 7 أغسطس المقبل، ويستمر لمدة 15 يوما لينتهي في 22 أغسطس بعيد صعود العذراء، وهو أحد الأعياد غير السيدية بالكنيسة.

صوم العذراء 2023

يمتنع الأقباط خلال فترة صوم العذراء 2023 عن تناول اللحوم والألبان والدواجن، وتسمح الكنيسة بتناول الأسماك كنوع من التخفيف، إذ يعد صوم العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيما يقدم بعض الأقباط على الامتناع عن تناول الأسماك كنوع من الزهد.

ويشتهر صوم العذراء 2023 ببعض المأكولات الخفيفة، أبرزها «الدقة» وهي عبارة عن سمسم وملح وبعض البهارات، بالإضافة إلى تناول «الشلولو» وهي عبارة عن ملوخية غير مطهية، وتتكون من الملوخية الناشفة مع بعض الثوم والبصل والمياه الباردة وتخلط دون طبخ، فيما يصوم البعض هذا الصوم بـ«ماء وملح» دون تناول أي مأكولات، فيما يقوم البعض بالصوم الانقطاعي حتى الغروب.

احتفالات الكنائس بصوم العذراء 2023

تكون مدة صوم العذراء 2023 وفقا لكنيسة الروم الأرثوذكس 15 يوم، وتتشابه في ذلك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بينما تبلغ مدة الصوم 5 أيام فقط عند كلا من «الرسيان والأرمن الأرثوذكس»، بينما تقتصر مدة الصوم عند الروم الكاثوليك على أيام الجمعة في الفترة من 1 أغسطس حتى 14 من ذات الشهر، بينما يصوم «الكلدان الكاثوليك» يوم واحد فقط.

وتنطلق الاحتفالات والموالد في الأديرة والكنائس التي تحمل اسم العذراء مريم، عقب نهاية مدة الصون، كما يقيم دير العذراء مريم بدرنكة احتفالات يحضرها ما يقرب مليون شخص سنويا، بالإضافة لكنيسة السيدة العذراء بمسطرد، والتي تقع حيث توجد المغارة التي احتمت بها العائلة المقدسة في مصر.