«كونا» تبرز مطالبة الرئيس السيسي بوضع خطة للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، داعياً الاطراف المتحاربة إلى وقف التصعيد، والبدء من دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف الى التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

وذكرت «كونا»، في تقرير لها اليوم الخميس، أن ذلك جاء في كلمة الرئيس السيسي خلال انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، بمشاركة رؤساء دول وحكومات دول جوار السودان، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

آلية اتصال لحل الأزمة السودانية

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية إلى أن الرئيس السيسي دعا، خلال كلمته أمام قمة جوار السودان، إلى تشكيل آلية اتصال منبثقة عن المؤتمر، لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة.

السيسي يدعو لحوار جامع للأطراف السودانية

وتابعت «كونا» أن الرئيس السيسي دعا كذلك إلى إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب، يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية.

كما طالب جميع الأطراف السودانية بتسهيل جميع المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجاً داخل السودان، ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.

قمة دول جوار السودان بالقاهرة

وأشارت «كونا» إلى تأكيد رئيس جنوب السودان، سلفا كير، في كلمته، إلى أن قمة دول جوار السودان، التي عُقدت في القاهرة اليوم الخميس، تأتي من أجل مناقشة سبل إنهاء الأزمة في السودان، لافتاً إلى أنها عقدت في وقت حرج لجميع دول الجوار.

وقال رئيس جنوب السودان إن «هذه القمة تعطي لنا فرصة لبحث الوضع في السودان، وإنهاء أزمته، والتغلب على آثارها الجسيمة»، لافتاً إلى أن منظمة «إيجاد» والاتحاد الأفريقي يعملان أيضاً على ذلك، مطالباً بوقف إطلاق النار في السودان وبصورة فورية.