ما أوجه الاستفادة من قمة دول جوار السودان بالقاهرة؟.. خبراء يوضحون

محاور عديدة تمت مناقشتها في فعاليات قمة دول جوار السودان، التي عقدت اليوم من أجل حل النزاع في البلد الشقيق، والحفاظ على أمنه وسلامته، كما أن المؤتمر الذى تشارك فيه دول الجوار السوداني، أحدث حلقة في سلسلة الدعم والمساندة، غير المحدودة، التى تقدمها القاهرة للخرطوم، كما يمثل رسالة مناشدة إلى قادة الدول المشاركة في دعم الأطراف المتحاربة لوقف التصعيد، والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين والأبرياء من أبناء الشعب السوداني.

الهدف من قمة دور الجوار السوداني

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لـ«الوطن» إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعقد قمة دول جوار السودان جاءت إدراكًا لمسئولية مصر الإقليمية و لمحاولة بحث سبل لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه ويلات الحرب الأهلية التي عصفت بهذا البلد الآمن وتعرض أمنه وسلامته للخطر، وأيضاً للحفاظ على وحدته وسلامته الإقليمية وعلى مؤسساته الوطنية.

تمثل قمة دوار جوار السودان تقديرًا للبعد الإنساني والأمني نظرًا لارتباط أمن السودان بأمن مصر القومي، وكذلك بأمن واستقرار دول الجوار التي باتت تتعرض لضغوط اقتصادية وأمنية وعسكرية بالغة الخطورة، وذلك يحسب ما ذكره وزير الخارجية الأسبق، مشيراً إلى أن مصر حرصت على الدعوة إلى تلك القمة من مسافة متقاربة من الجميع، وبحيادية ومصداقية تتسم بها دوماً مواقفها الداعمة لشعب السودان ومؤسساته.

وأضاف «حجازي» أن الهدف من تلك القمة هو دعم الانطلاق نحو أسس لحل يكفل للسودان وحدته وسلامته، والحفاظ علي مؤسساته، والخروج من هذا الوضع الخطير، الذي بات يهدد دول الجوار والأمن والسلم بشرق القارة الأفريقية، بل والأمن والسلم العالم، مؤكداً أن قمة دول جوار السودان تحمل أملاً جديداً للتصدي لهذا الوضع شديد الخطورة، وتشكل رافعة للموقف ومواجهته بفاعلية والتزام وحيادية حفاظاً على أمن واستقرار السودان وسلامة شعبه.

ومن جانبه، قال بهاء محمود، الباحث في العلاقات الدولية، إن الهدف من عقد مؤتمر قمة دول جوار السودان هو تعزيز مبدأ الدبلوماسية الرئاسية والدور المصري في المحيط الأفريقي، بجانب البحث عن سُبل إنهاء الصراع الحالي في دولة السودان، والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية.

جلسة البيان الختامي لقمة دول الجوار السوداني

وتوافق المشاركون خلال جلسة البيان الختامي لقمة دول الجوار السوداني على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد على الوضع الأمني والإنساني في السودان، وكذلك مناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وأيضاً إنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح السودانين وإتلاف الممتلكات، والتأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.