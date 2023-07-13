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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السودان في قلب «البيت الكبير»

كتب:

أحمد شوقي
08:41 م | الخميس 13 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- «السيسى وآبى أحمد»: مفاوضات عاجلة للاتفاق على قواعد ملء السد 

- مباحثات مع إريتريا لترسيخ التعاون فى كافة المجالات ودعم المشروعات المشتركة.. و«أفورقى»: المواقف المصرية تحقق الاستقرار الإقليمى

- مصر تجمع دول الجوار على خارطة طريق لوقف الاقتتال وحفظ الأرض وسلامة الشعب

- السودان فى قلب «البيت الكبير»

- «السيسى»: تداعيات الأزمة السودانية سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم

- «القمة» تنعقد فى لحظة فارقة.. ومصر تبذل كل ما فى وسعها لوقف نزيف الدماء

- تشاد: ندعم جهود التسوية ووقف القتال.. وأفريقيا الوسطى: ندعو الفرقاء للسلام

- إثيوبيا: ندعو لوقف فورى لإطلاق النار وبدء حوار يسهم فى عودة الاستقرار

- «الرئاسى الليبى»: الصراع يُفضى إلى نتائج كارثية.. والاتحاد الأفريقى: الأزمة بالغة الصعوبة

- جامعة الدول العربية: من أولوياتنا الحفاظ على المؤسسات ومنع انهيارها وتفككها

- البيان الختامى: ضرورة وقف التصعيد واحترام وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.. ورفض تدخل أى أطراف خارجية فى الشأن السودانى.. وتشكيل آلية وزارية لوقف الاقتتال والتعامل مع تداعياته.. و«تشاد» تستضيف أول اجتماعاتها

- «الوطن» تصدر كتاباً توثيقياً باسم «30 يونيو.. الطريق إلى الوطن»

- الكتاب يشتمل على 5 فصول ترصد محطات الثورة ضد حكم المرشد وتوثق جرائم الإخوان باليوم والتاريخ.. «إرادة المصريين تهزم أهل الشر»

الصفحة الثانية 

- ماراثون «الثانوية».. ختامه مسك

- «التعليم»: تصدينا لـ«الغش» دون أى عملية تسريب لـ«الأسئلة» 

- «حجازى»: بذلنا أقصى جهد لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان حصول كل طالب على حقه.. و1000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية فى «الكيمياء».. و5 آلاف آخرون حصدوا أكثر من 95%.. ومنظومة الامتحانات ليست مسئولية الوزارة وحدها بل بالمشاركة مع العديد من الجهات المعنية

- طلاب يحتفلون بانتهاء الامتحانات بـ«الطبل والمزمار»

- آباء وأمهات يستقبلون أبناءهم بـ«الدباديب والورد والتورتة» أمام اللجان فى أجواء احتفالية

- «علمى رياضة»: «الجبر والهندسة الفراغية» فى مستوى الطالب المتوسط.. والقسم الأدبى: «الفلسفة والمنطق» سهل

الصفحة الثالثة

- «قمة القاهرة» تجمع دول الجوار على خارطة طريق لوقف الاقتتال وحفظ الأرض وسلامة الشعب

- «السودان فى قلب القاهرة» 

- «السيسى»: «القمة» تنعقد فى لحظة فارقة.. وتداعيات الأزمة السودانية سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم 

- القاهرة تستضيف قمة دول جوار السودان لاتخاذ قرارات موحدة تسهم فى حل الأزمة   

- مصر تبذل كل ما فى وسعها لوقف نزيف الدماء.. وبادرنا باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء منذ بداية الأزمة انضموا لـ5 ملايين سودانى يعيشون معنا   

- جيران السودان الأشد تأثراً والأكثر فهماً لتعقيدات الأزمة وعليهم توحيد الرؤية حفاظاً على مصالح الشعوب وأمن واستقرار المنطقة   

- الاقتتال الدائر منذ ثلاثة أشهر أدى لإزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين وخلَّف خسائر مادية جسيمة فى الممتلكات العامة والخاصة 

- ضرورة الوقف الفورى والمستدام للعمليات العسكرية.. ويجب معالجة جذور الأزمة عبر حل سياسى شامل يستجيب لآمال الشعب

- البيان الختامى.. خارطة طريق للحل 

- الرؤساء والقادة يتوافقون على ضرورة وقف التصعيد واحترام وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه   

- التشديد على أهمية عدم تدخل أى أطراف خارجية فى الشأن الداخلى   

- التعامل مع تبعات الأزمة الإنسانية بشكل جاد   

- تشكيل آلية وزارية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار لوضع حلول قابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال 

الصفحة الرابعة 

- جنوب السودان: تدفق الفارين من مناطق النزاع يضغط على موارد الجيران.. ولا يجب تجاهل صوت الشعب

- «سلفاكير»: الأزمة لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية على دول الجوار.. وأدعو المجتمع الدولى لإتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية

- الأولوية إيجاد حلول أفريقية للمشكلات وأن تكون المبادرة ناجحة وبذل الجهود للوصول لحل سلمى

- «تشاد»: ندعم جهود التسوية السلمية للمواجهات فى السودان

- «إريتريا»: «القمة» تسهم فى تأمين مناخ جيد لحل الأزمة

- محمد ديبى: مسألة بقاء السودان لشعبها تتطلب الكف الفورى عن القتال وأشكال العنف ووقف مستدام لإطلاق النار  

- «أفورقى»: لا يوجد مبرر للحرب.. ويجب إعطاء الفرصة للشعب السودانى لتحديد مصيره بنفسه

- حريصون على إنجاح المؤتمر وأى مبادرة تدعم التسوية بالخرطوم والصراع مصدر قلق بالغ لكل دول الجوار

- «الجامعة العربية»: الحفاظ على مؤسسات السودان ومنع انهيارها من أولوياتنا

- د. أحمد أبوالغيط: يجب دعم مسار سياسى سودانى شامل يحقق تطلعات الشعب فى الأمن والتنمية وتشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة  

- نسعى لتأكيد أهمية دول الجوار.. وننسق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى لحل الأزمة

الصفحة الخامسة

- إثيوبيا: السودان ينزف.. وفرحة الديمقراطية تلاشت.. وندعو لوقف إطلاق النار

- آبى أحمد: يجب بدء حوار يسهم فى عودة الاستقرار.. ولا بد أن يجرى تنظيم عملية انتقالية للوصول إلى عملية السلام فى السودان

- أقدم الشكر للرئيس السيسى على قرار انعقاد القمة لإيجاد حل للأزمة  

- علينا مواجهة تفاقم الأوضاع حتى لا تؤدى إلى خسائر فى الأرواح

- أفريقيا الوسطى: ندعو الفرقاء للسلام ونشكر «السيسى» على الاستضافة

- «المجلس الليبى»: الصراع بين أبناء الشعب الواحد يُفضى إلى نتائج كارثية

- فوستان تواديرا: موقف مأساوى يبعدنا عن هدف الدول الأفريقية فى إسكات الأسلحة حتى 2063.. وعلينا تفادى التدخلات الخارجية فى الأزمة  

- محمد المنفى: الخوف على مستقبل السودان ووحدة أراضيه الدافع الرئيسى وراء «قمة القاهرة».. ويجب توحيد المبادرات فى مسار واحد

- الاتحاد الأفريقى: وضعنا خارطة طريق لوقف إطلاق النار وإقامة حوار 

الصفحة السادسة 

- 50 منظمة نسائية سودانية: نقدِّر جهود مصر والرئيس السيسى فى حماية السيدات والأطفال 

- يجب وضع حد للحرب دون مزيد من الهُدن.. وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.. واستمرار الحرب يمكن أن يؤدى لتدفق الجماعات الإرهابية

- سامية نهار: نقدِّر دعم مصر للنساء والأطفال الفارين واستضافة قمة دول الجوار

- «المهدى»: يجب دعوة الفرقاء لتشكيل حكومة موحدة دون إقصاء

- الناشطة السودانية: ندعو إلى حماية السيدات والفتيات من العنف المرتبط بالنزاع المسلح 

- رئيس حزب الأمة: أمن مصر مرتبط بالسودان ونشكر الرئيس «السيسى» على استضافة النازحين

- ندعو قيادات دول الجوار إلى تیسیر تأشیرة دخول من يحتاجون إلى الإجلاء الطبى

- ضرورة مراقبة الحدود لمنع تسلل المرتزقة والأسلحة

الصفحة السابعة 

- التلوث الكهرومغناطيسى «قاتل بالبطىء» فى البيوت

- يصدر عن الأجهزة الكهربية والموبايلات.. والدراسات أثبتت خطورته على صحة الإنسان

- روشتة الوقاية: عدم تشغيل أكثر من جهاز معاً واستخدام مكبر الصوت فى المحمول 

- أستاذ صحة البيئة: يجب البُعد عن الأجهزة الكهربائية وعدم استخدام «الموبايل» فى المكالمات الطويلة.. والمستشفيات والمطارات

- خبير «تلوث الهواء»: لا يُمكن رؤيته ولا سماع صوته.. وجرعاته تخترق الجسم فى صمت

- أستاذ «طب بيئى»: الموبايل يسبب فرط حركة وعصبية للأطفال لأن خلاياهم حساسة

- «حسن»: الموبايل والميكروويف والخلاط والثلاجة والغسالة أبرز مسبباته

- «فاروق»: الصداع والاكتئاب وغياب الشهية أبرز الأعراض 

- خطوط «الضغط العالى» أحد مصادر التلوث.. ولها علاقة بسرطانات المخ والدم

الصفحة الثامنة

- راحة مؤقتة «كولر» ينهى موسم الدورى لـ14 لاعباً فى الأهلى وخزانة النادى تنتعش بسبب «معلول وبانون»

- «ميركاتو» الإنقاذ الزمالك يسابق الزمن لضم «إيبوكا».. ومزاد على «عبدالغنى»

- الزمن الجميل يعود «العلمين الجديدة».. الجيل الذهبى للكرة المصرية يعزف مجدداً

- الفرصة الأخيرة أسوان والداخلية معركة البقاء للأقوى بالدورى وغزل المحلة أمام طوق النجاة على «الحدود»

  

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