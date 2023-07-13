اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السودان في قلب «البيت الكبير»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- «السيسى وآبى أحمد»: مفاوضات عاجلة للاتفاق على قواعد ملء السد

- مباحثات مع إريتريا لترسيخ التعاون فى كافة المجالات ودعم المشروعات المشتركة.. و«أفورقى»: المواقف المصرية تحقق الاستقرار الإقليمى

- مصر تجمع دول الجوار على خارطة طريق لوقف الاقتتال وحفظ الأرض وسلامة الشعب

- السودان فى قلب «البيت الكبير»

- «السيسى»: تداعيات الأزمة السودانية سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم

- «القمة» تنعقد فى لحظة فارقة.. ومصر تبذل كل ما فى وسعها لوقف نزيف الدماء

- تشاد: ندعم جهود التسوية ووقف القتال.. وأفريقيا الوسطى: ندعو الفرقاء للسلام

- إثيوبيا: ندعو لوقف فورى لإطلاق النار وبدء حوار يسهم فى عودة الاستقرار

- «الرئاسى الليبى»: الصراع يُفضى إلى نتائج كارثية.. والاتحاد الأفريقى: الأزمة بالغة الصعوبة

- جامعة الدول العربية: من أولوياتنا الحفاظ على المؤسسات ومنع انهيارها وتفككها

- البيان الختامى: ضرورة وقف التصعيد واحترام وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.. ورفض تدخل أى أطراف خارجية فى الشأن السودانى.. وتشكيل آلية وزارية لوقف الاقتتال والتعامل مع تداعياته.. و«تشاد» تستضيف أول اجتماعاتها

- «الوطن» تصدر كتاباً توثيقياً باسم «30 يونيو.. الطريق إلى الوطن»

- الكتاب يشتمل على 5 فصول ترصد محطات الثورة ضد حكم المرشد وتوثق جرائم الإخوان باليوم والتاريخ.. «إرادة المصريين تهزم أهل الشر»

الصفحة الثانية

- ماراثون «الثانوية».. ختامه مسك

- «التعليم»: تصدينا لـ«الغش» دون أى عملية تسريب لـ«الأسئلة»

- «حجازى»: بذلنا أقصى جهد لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان حصول كل طالب على حقه.. و1000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية فى «الكيمياء».. و5 آلاف آخرون حصدوا أكثر من 95%.. ومنظومة الامتحانات ليست مسئولية الوزارة وحدها بل بالمشاركة مع العديد من الجهات المعنية

- طلاب يحتفلون بانتهاء الامتحانات بـ«الطبل والمزمار»

- آباء وأمهات يستقبلون أبناءهم بـ«الدباديب والورد والتورتة» أمام اللجان فى أجواء احتفالية

- «علمى رياضة»: «الجبر والهندسة الفراغية» فى مستوى الطالب المتوسط.. والقسم الأدبى: «الفلسفة والمنطق» سهل

الصفحة الثالثة

- «قمة القاهرة» تجمع دول الجوار على خارطة طريق لوقف الاقتتال وحفظ الأرض وسلامة الشعب

- «السودان فى قلب القاهرة»

- «السيسى»: «القمة» تنعقد فى لحظة فارقة.. وتداعيات الأزمة السودانية سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم

- القاهرة تستضيف قمة دول جوار السودان لاتخاذ قرارات موحدة تسهم فى حل الأزمة

- مصر تبذل كل ما فى وسعها لوقف نزيف الدماء.. وبادرنا باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء منذ بداية الأزمة انضموا لـ5 ملايين سودانى يعيشون معنا

- جيران السودان الأشد تأثراً والأكثر فهماً لتعقيدات الأزمة وعليهم توحيد الرؤية حفاظاً على مصالح الشعوب وأمن واستقرار المنطقة

- الاقتتال الدائر منذ ثلاثة أشهر أدى لإزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين وخلَّف خسائر مادية جسيمة فى الممتلكات العامة والخاصة

- ضرورة الوقف الفورى والمستدام للعمليات العسكرية.. ويجب معالجة جذور الأزمة عبر حل سياسى شامل يستجيب لآمال الشعب

- البيان الختامى.. خارطة طريق للحل

- الرؤساء والقادة يتوافقون على ضرورة وقف التصعيد واحترام وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه

- التشديد على أهمية عدم تدخل أى أطراف خارجية فى الشأن الداخلى

- التعامل مع تبعات الأزمة الإنسانية بشكل جاد

- تشكيل آلية وزارية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار لوضع حلول قابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال

الصفحة الرابعة

- جنوب السودان: تدفق الفارين من مناطق النزاع يضغط على موارد الجيران.. ولا يجب تجاهل صوت الشعب

- «سلفاكير»: الأزمة لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية على دول الجوار.. وأدعو المجتمع الدولى لإتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية

- الأولوية إيجاد حلول أفريقية للمشكلات وأن تكون المبادرة ناجحة وبذل الجهود للوصول لحل سلمى

- «تشاد»: ندعم جهود التسوية السلمية للمواجهات فى السودان

- «إريتريا»: «القمة» تسهم فى تأمين مناخ جيد لحل الأزمة

- محمد ديبى: مسألة بقاء السودان لشعبها تتطلب الكف الفورى عن القتال وأشكال العنف ووقف مستدام لإطلاق النار

- «أفورقى»: لا يوجد مبرر للحرب.. ويجب إعطاء الفرصة للشعب السودانى لتحديد مصيره بنفسه

- حريصون على إنجاح المؤتمر وأى مبادرة تدعم التسوية بالخرطوم والصراع مصدر قلق بالغ لكل دول الجوار

- «الجامعة العربية»: الحفاظ على مؤسسات السودان ومنع انهيارها من أولوياتنا

- د. أحمد أبوالغيط: يجب دعم مسار سياسى سودانى شامل يحقق تطلعات الشعب فى الأمن والتنمية وتشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة

- نسعى لتأكيد أهمية دول الجوار.. وننسق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى لحل الأزمة

الصفحة الخامسة

- إثيوبيا: السودان ينزف.. وفرحة الديمقراطية تلاشت.. وندعو لوقف إطلاق النار

- آبى أحمد: يجب بدء حوار يسهم فى عودة الاستقرار.. ولا بد أن يجرى تنظيم عملية انتقالية للوصول إلى عملية السلام فى السودان

- أقدم الشكر للرئيس السيسى على قرار انعقاد القمة لإيجاد حل للأزمة

- علينا مواجهة تفاقم الأوضاع حتى لا تؤدى إلى خسائر فى الأرواح

- أفريقيا الوسطى: ندعو الفرقاء للسلام ونشكر «السيسى» على الاستضافة

- «المجلس الليبى»: الصراع بين أبناء الشعب الواحد يُفضى إلى نتائج كارثية

- فوستان تواديرا: موقف مأساوى يبعدنا عن هدف الدول الأفريقية فى إسكات الأسلحة حتى 2063.. وعلينا تفادى التدخلات الخارجية فى الأزمة

- محمد المنفى: الخوف على مستقبل السودان ووحدة أراضيه الدافع الرئيسى وراء «قمة القاهرة».. ويجب توحيد المبادرات فى مسار واحد

- الاتحاد الأفريقى: وضعنا خارطة طريق لوقف إطلاق النار وإقامة حوار

الصفحة السادسة

- 50 منظمة نسائية سودانية: نقدِّر جهود مصر والرئيس السيسى فى حماية السيدات والأطفال

- يجب وضع حد للحرب دون مزيد من الهُدن.. وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.. واستمرار الحرب يمكن أن يؤدى لتدفق الجماعات الإرهابية

- سامية نهار: نقدِّر دعم مصر للنساء والأطفال الفارين واستضافة قمة دول الجوار

- «المهدى»: يجب دعوة الفرقاء لتشكيل حكومة موحدة دون إقصاء

- الناشطة السودانية: ندعو إلى حماية السيدات والفتيات من العنف المرتبط بالنزاع المسلح

- رئيس حزب الأمة: أمن مصر مرتبط بالسودان ونشكر الرئيس «السيسى» على استضافة النازحين

- ندعو قيادات دول الجوار إلى تیسیر تأشیرة دخول من يحتاجون إلى الإجلاء الطبى

- ضرورة مراقبة الحدود لمنع تسلل المرتزقة والأسلحة

الصفحة السابعة

- التلوث الكهرومغناطيسى «قاتل بالبطىء» فى البيوت

- يصدر عن الأجهزة الكهربية والموبايلات.. والدراسات أثبتت خطورته على صحة الإنسان

- روشتة الوقاية: عدم تشغيل أكثر من جهاز معاً واستخدام مكبر الصوت فى المحمول

- أستاذ صحة البيئة: يجب البُعد عن الأجهزة الكهربائية وعدم استخدام «الموبايل» فى المكالمات الطويلة.. والمستشفيات والمطارات

- خبير «تلوث الهواء»: لا يُمكن رؤيته ولا سماع صوته.. وجرعاته تخترق الجسم فى صمت

- أستاذ «طب بيئى»: الموبايل يسبب فرط حركة وعصبية للأطفال لأن خلاياهم حساسة

- «حسن»: الموبايل والميكروويف والخلاط والثلاجة والغسالة أبرز مسبباته

- «فاروق»: الصداع والاكتئاب وغياب الشهية أبرز الأعراض

- خطوط «الضغط العالى» أحد مصادر التلوث.. ولها علاقة بسرطانات المخ والدم

الصفحة الثامنة

- راحة مؤقتة «كولر» ينهى موسم الدورى لـ14 لاعباً فى الأهلى وخزانة النادى تنتعش بسبب «معلول وبانون»

- «ميركاتو» الإنقاذ الزمالك يسابق الزمن لضم «إيبوكا».. ومزاد على «عبدالغنى»

- الزمن الجميل يعود «العلمين الجديدة».. الجيل الذهبى للكرة المصرية يعزف مجدداً

- الفرصة الأخيرة أسوان والداخلية معركة البقاء للأقوى بالدورى وغزل المحلة أمام طوق النجاة على «الحدود»