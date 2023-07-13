عاجل.. الأهلي يهدي جماهيره فرحة التتويج بالدوري برباعية بشباك الزمالك

حقق الأهلي فوزا ثمينا، على غريمه التقليدي نادي الزمالك، بنتيجة 4-1، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ31، والذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

وفاجأ الأهلي نظيره الزمالك بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، بعد كرة طولية شتتها الدفاع لتصل إلى حسين الشحات الذي سدد كرة قوية رائعة من يمين منطقة الجزاء سكنت الشباك البيضاء.

وشهدت الدقيقة الرابعة، تصويبة صاروخية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الزمالك.

الدقيقة 20 من مباراة الأهلي والزمالك في القمة 126 شهدت انفرادا تاما لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأول ونجح في تسديد الكرة من فوق محمد صبحي حارس الأبيض قبل أن يتدخل الظهير الأيسر حاتم سكر وينقذ فريقه من هدف مؤكد.

هدف حسين الشحات الثاني في الزمالك

في الدقيقة 36، نجح الأهلي في مضاعفة النتيجة، بعد تصويبة لا تصد ولا ترد لحسين الشحات من على حدود منطقة الجزاء، فشل محمد صبحي حارس الزمالك في التعامل معها وتعانق الشباك.

وفي الدقيقة 45+1، أطلق علي معلول تسديدة قوية استقرت على يسار محمد صبحي حارس الزمالك بعد ملامسة الكرة اطراف أصابعه.

نشاط وسيطرة ملحوظة من الزمالك في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني تغير الحال، بعد نشاط ملحوظ من جانب لاعبي الزمالك، الذي نجحوا في امتلاك السيطرة والأفضلية على حساب المارد الأحمر.

وفي الدقيقة 55، سدد أحمد سيد زيزو من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك بعد كرة قطعت من محمد عبد المنعم لتمر الكرة أعلى القائم الأيسر بقليل.

وشهدت الدقيقة 68 هدف تقليص الفارق من جانب الزمالك، عن طريق أحمد سيد زيزو الذي ترجم ركلة الجزاء بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 80، سدد سيف الدين الجزيري تصويبة قوية مرت أعلى القائم بقليل.

وفي الدقيقة 85، أهدر أحمد سيد زيزو هدفا محققا، بعدما سدد صاروخية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 86، لعبت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الزمالك من ركلة ركنية عن طريق زيزو على رأس إبراهيم نداي الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 89، أطلق رامي ربيعة تصويبة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 91، سدد محمد هاني تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى تصدى لها ببراعة محمد صبحي حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 94، توغل أليو ديانج داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ليمرر كرة ساحرة لمحمد شريف المتمركز داخل منطقة الجزاء، والذي سددها على يمين محمد صبحي.

موقف الفريقين بجدول الترتيب

بهذا الانتصار، رفع النادي الأهلي رصيده إلى 78 نقطة في صدارة جدول الترتيب بعدما سبق وأن نجح في حسم التتويج بلقب البطولة المصرية الكبيرة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة في المركز الثالث.