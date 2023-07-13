عاجل.. تفاصيل مشادة ثنائي الأهلي خلال لقاء القمة

شهدت مباراة الأهلي والزمالك مشادة بين محمد عبد المنعم قلب دفاع المارد الأحمر وزميله بالفريق محمد هاني بسبب حصول الأول على بطاقة صفراء واعتراضه المتكرر وتدخله بمنطقة الجزاء خلال تسديد أحمد سيد زيزو ركلة جزاء.

وحقق نادي الأهلي فوزا كبيرا على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 4-1 على استاد القاهرة الدولي في مباراة القمة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري.