10 معلومات عن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا.. تحفة حضارية

جهود كبيرة تبذلها محافظة قنا لإنهاء كورنيش النيل الذي يجري فيه أعمال الإحلال والتجديد بتصميم عصري، ليصبح أفضل المزارات لأهالي مدينة قنا وجميع المترددين على العاصمة، حيث التصميم الجديد يعتمد على شكل حضاري عصري، سينتهي فيه العمل خلال 24 شهرا.

تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن كورنيش النيل بمدينة حسب التصميم النهائي وإليكم أهم المعلومات بحسب محافظة قنا.

- تصميم كورنيش النيل بقنا يتم تحويل الواجهة النهرية للمدينة إلى علامة مميزة علـي ضفاف النيل.

- التصميم قائم على المزج بين التراث الحضاري لمدينة قنا والطبيعة الخضراء لوادي النيل.

- يستخدم التصميم الخطوط الهندسية المدعومة بمفردات الحضارة الفرعونية من خـلال استخدام الرسومات والعلامات الفرعونية ومحاكاة ساحة حتحور وأعمدة معبد دندرة.

ساحة الأبنودي في قنا

- التصميم يوفر ساحة للثقافة والفنون يطلق عليهـا ساحة الأبنودي تكريما للشاعر عبدالرحمن الأبنودي.

- التصميم يحاكي بين جدرانه تاريخ قنا فضلا عن شاشات رقمية لعرض تاريخ قنا.

- التصميم مزيجا بين العناصر المادية المصنوعة والطبيعة المرتبطة بوادي النيل الاخضر بتداخل العناصر النباتية والأرضيات والعناصر المائية في الساحات او الامتداد بالساحات.

- التصميم يحافظ على هويـة المجتمع المحلي وثقافته المحلية من خلال توفير معرض دائم لأهم المنتجات اليدوية والتقليدية التي تشتهر بها قنا مع توفير الساحات ومناطق التنزه والترفيه وإقامة المناسبات والاحتفالات.

تصميم مشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بمدينة قنا

- بدأ تنفيذ تصميم مشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بمدينة قنا، في نهاية شهر مايو الماضي.

- يتم تنفيذ المشروع على مساحة 79 ألف متر وطوله 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل.

- يمول مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.