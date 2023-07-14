أول ظهور لـ حنان مطاوع بعد استئصال الغدة الدرقية (فيديو)

حرصت الفنانة حنان مطاوع، على طمأنة جمهورها، بشأن تطورات الحالة الصحية لها، عقب خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الغدة الدرقية، مؤكدة أن حالتها جيدة للغاية، وعادت لاستئناف نشاطها الفني مُجددًا.

ظهور حنان مطاوع

وظهرت حنان مطاوع، في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لطمأنة جمهورها، وتوجيه الشكر لهم، بعد دعمها ومساندتها في تلك المحنة الصحية، قائلة: «أنا عملت العملية من شهر بالظبط، بعد ما الأطباء كلهم نصحوني أن لازم أعمل العملية دي، والحمد لله الأمور دلوقتي كويسة جدًا».

حنان مطاع تشكر الجمهور والفنانين

وتابعت: «آسفة أني عملت قلق وإزعاج للناس خلال اليومين اللي فاتوا، ويارب أكون مصدر سعادة ليكم دايمًا»، موجهة الشكر لجمهورها وزملائها الفنانين.

وكان مصدر مقرب من الفنانة حنان مطاوع، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنها أجرت العملية بعد تضخم الغدة 400 جرام عن حجمها الطبيعي، ما تسبب في إصابتها بصعوبة في التنفس والبلع، وأثرت بشكل كبير على قدرتها على الكلام، وفقا لحديث المصدر.