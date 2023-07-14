رئيس العلمين الجديدة: المدينة بها محور صناعي على 5 آلاف فدان

أكد المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن المدينة عبارة عن مجتمع عمراني متكامل تشمل إسكانا فاخرا ومدعوما ومتميز وسكنا لكل المصريين وسكن مصر لتغطية كافة شرائح المجتمع المصري.

تغطية تكاليف مدينة العلمين الجديدة

ووصف سمير خلال لقاء خاص من مدينة العلمين الجديدة مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» مدينة العلمين الجديدة بأنها مدينة للكل وتشمل محورا صناعيا على مساحة 5000 فدان وتم توصيل المرافق لـ2500 فدان منها، وتم طرحهم للمستثمرين، بالإضافة للمحور السياحي والذي من المتوقع أن يغطي تكاليف إنشاء المدينة ويشمل الممشى والشواطئ والمناطق التجارية حول المنطقة الشاطئية.

مطالب بتحقيق معدلات أسرع

وأكد أنهم مطالبون بسباق الزمن في العلمين الجديدة، لتحقيق معدلات أسرع وتحقيق عائد في أسرع وقت مشيرًا إلى أنهم يفكرون في تعظيم الاستفادة من كل مناطق المدينة مطالبًا وسائل الإعلام بإبراز المجهود المبذول في المدينة للترويج للمدينة وبيع وحداتها.

وشدد على أنهم أصبحوا الآن يبيعوا الوحدات وهي مجرد تصميم بسبب الثقة الكبيرة في الجهات المنفذة داخل المدينة مشيرًا أن الوحدات يشتريها المصريون والعرب حتى قبل إنشائها.