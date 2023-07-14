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طارق الشناوي: مهرجان العلمين الجديدة نتيجة عمل سنوات وبنية تحتية ضخمة

كتب:

أحمد حامد دياب
05:12 ص | الجمعة 14 يوليو 2023
الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي

الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي

أكد الكاتب الصحفي والناقد الفني طارق الشناوي عضو اللجنة الاستشارية الفنية لمهرجان العلمين أن مهرجان العلمين الجديدة ليس نتاجًا للحظة ولكن نتيجة لعمل سنوات وبناء بنية تحتية ضخمة في المدينة وفنادق عظيمة وغيرها معتبرًا أن المهرجان هو بدايات الحصاد.

أنشطة مهرجان العلمين الجديدة ليست قاصرة على المصريين

وأوضح خلال لقاء خاص من مدينة العلمين الجديدة مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن أنشطة مهرجان العلمين الجديدة ليست قاصرة على المصريين ولكن بمشاركة فنانين عرب وعالميين معتبرًا أن ذلك من عظمة مصر مشددًا على أن مصر العظيمة يجب أن تحتوي كل أنواع الفنون لأنها بؤرة الفنون.

مصر تخاطب العالم بفنها

وأشار إلى أن النجوم الفنية العربية يجب أن تكون موجودة في المهرجان وأيضًا النجوم العالميين مؤكدًا أن مصر تخاطب العالم بفنها مشددًا على تعدد دوائر الإبداع في مصر وبالتالي تنوع الجمهور الذي يرغب في الاطلاع على مختلف أنواع الفنون في مهرجان العلمين الجديدة.

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