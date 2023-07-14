طارق الشناوي يطالب بتغيير وصف مهرجان العلمين الجديدة

وصف الكاتب الصحفي والناقد الفني طارق الشناوي عضو اللجنة الاستشارية الفنية لمهرجان العلمين ما تشهده مدينة العلمين الجديدة بأنه موسم وليس مجرد مهرجان مشيرًا إلى أن المهرجان سينتقل لمدن عديدة داخل مصر مشددًا على أنه ليس مجرد غناء فقط، ولكنه غناء وموسيقى وأزياء وحفلات موسيقية ورياضة وأنشطة متعددة.

مهرجان العلمين يحتاج لتوصيف آخر بخلاف كلمة مهرجان

وأوضح خلال لقاء خاص من مدينة العلمين الجديدة مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مهرجان العلمين يحتاج لتوصيف آخر بخلاف كلمة مهرجان مشيرًا إلى أن المهرجانات تمنح شهرة للمدينة مثل مهرجان كان الذي سمي على اسم مدينة «كان» التي نالت شهرة واسعة بسبب المهرجان الذي كانت أول دوراته عام 1946.

مهرجان العلمين سيتسبب في شهرة مدينة العلمين الجديدة

وأشار إلى أن المهرجان سيتسبب في شهرة مدينة العلمين الجديدة معتبرًا أن مكسب ضربة البداية من إشهار اسم مدينة العلمين الجديدة معتبرًا أن أعلان انطلاق المهرجان «براعة استهلال» على حد توصيفه.