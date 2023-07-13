عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة: استغراق التجهيزات 6 أشهر

قالت ملك أسعد، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، إنَّ تنظيم المهرجان استغرق وقتا طويلا نحو 6 أشهر، لوضع خطة متكاملة وتنفيذها، موضحة «التنظيم مر بمراحل مختلفة.. بداية من الفكر نفسه، وتحديد الشركاء والشركات التي ستعمل على تنظيم المهرجان، ما استغرق مننا مجهود ضخم».

تحالف عدد كبير من الشركات الكبرى لتنظيم المهرجان

وأضافت «أسعد»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ تحالف عدد كبير من الشركات الكبرى والرائدة سواء في مصر أو العالم العربي في النهاية لخروج مهرجان العلمين الجديدة بهذا الشكل.

45 يوما من الترفيه والحفلات الغنائية والأحداث الرياضية

وتابعت عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، «سيستمر مهرجان العلمين الجديدة على مدار الـ45 القادمين من شواطىء المدينة المختلفة وستضم فعالياته المختلفة كل ما يبحث عنه الجمهور من أحداث رياضية أو ترفيهية أو حفلات غنائية».