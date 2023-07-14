نجوم الفن يدعمون حنان مطاوع في أزمتها الصحية: ربنا يكتبلك الشفاء

حرص عدد من نجوم الفن علي دعم الفنانة حنان مطاوع بعد خضوعها لعملية جراحية استئصال الغدة الدرقية.

دعم نجوم الفن لحنان مطاوع

وجاءت تعليقات نجوم الفن علي الفيديو الذي نشرتة حنان مطاوع عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام تطمئن فيه جمهورها عن حالتها.

علقت غادة عبدالرازق: «مليون سلامة عليكي وحمدلله علي سلامتك ويشفي كل مريض رب العالمين»، وقالت ريهام عبدالغفور «حبيبة قلبي الف سلامة عليكي».

وقالت هبة مجدي: «ألف حمدلله علي سلامتك حبيبة قلبي»، وريهام ايمن فعلقت قائلة: «حمدالله علي سلامتك حبيبتي»، وقالت رانيا محمود ياسين: «حمدالله علي سلامتك اجر وعافيه حبيبتي».

حنان مطاوع تخضع لعملية جراحية

وخضعت الفنانة حنان مطاوع لعملية جراحية لاستئصال الغدة الدرقية وحرصت على طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية من خلال ظهورها خلال فيديو نشرتة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» تطمئن جمهورها عن صحتها.