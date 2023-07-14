الإليزيه يحقق في واقعة الإصبع المبتور.. وترامب: CIA تعلم مصدر الكوكايين

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، 9 أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، أهمها اكتشاف طرف إصبع في رسالة وردت إلى قصر الرئاسة «الإليزيه».

وفتحت السلطات الفرنسية، تحقيقا بتهمة التهديد بارتكاب جريمة أو جنحة بحق مسؤول، بعد اكتشاف طرف إصبع في رسالة وردت لقصر الرئاسة «الإليزيه» مقر إقامة إيمانويل ماكرون.

وقال مصدر في الشرطة ومكتب المدعي العام في العاصمة «باريس»، أمس الخميس، إن طرف الأصبع يعود إلى كاتب الرسالة وموقعها، وهو يعاني من اضطرابات نفسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

الشرطة الفرنسية تعلن العثور على سكين بحوزة الراكب

وفي جنوب شرق جبال الألب، هاجم راكب مشاكس شرطيا خارج الخدمة في قطار سريع قادم من بلدة أنيسي، متجها إلى باريس، واستولى على مسدسه خلال المشاجرة ما أدى إلى إطلاق رصاصة طائشة، دون وقوع إصابات، فيما عثرت السلطات على سكين بحوزة الراكب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي هولندا، قالت وزيرة المالية سيجريد كاج «61 عاما»، إنها ستعتزل السياسة بسبب الترهيب والتهديدات التي تلاحقها، مشيرة إلى أن اسمها ليس مطروحا بعد الآن كأبرز مرشحة عن حزب اليسار الليبرالي بعد تفكك حكومة رئيس الوزراء مارك روته.

وفي بلجيكا، اضطر «مصنع فيريرو» في آرلون الواقعة جنوبي شرقي بلجيكا إلى وقف الإنتاج بعد اكتشاف السالمونيلا في منتجاته بنهاية يونيو الماضي، وقالت المتحدثة باسم الشركة الإيطالية العملاقة للأغذية لورانس إيفرار لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن المصنع غير مغلق.

رواتب موظفي مصنع «مصنع فيريرو» مغطاة بنسبة 100%

وأضافت إيفرار، أن رواتب الموظفين مغطاة بنسبة 100%، مشيرة إلى مواصلة التنظيف خلال الأسبوعين المقبلين تقريبًا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية التي أفادت أن المصنع تعرض في عام 2022، لتلوث بالسالمونيلا في منتجاته من «شوكولا كيندر».

وفي الولايات المتحدة، أعرب الرئيس السابق، دونالد ترامب، على شبكة «تروث سوشيال»، عن ثقته في أن المخابرات تعرف من ترك الكوكايين في الرئاسة «البيت الأبيض» في يوليو الجاري رغم التصريحات الأخيرة لها بأنها فشلت في معرفة كيف ظهرت المادة المخدرة في المقر الرئاسي.

وأمس الخميس، أسقط جهاز الخدمة السرية الأمريكية، التحقيق بشأن الكوكايين، الذي تم العثور عليه في الرئاسة بسبب نقص الأدلة المادية حوله.

بايدن يناقش مع هرتسوج سبل دعم تدابير عادلة للأمن

وفي سياق آخر، قالت الرئاسة الأمريكية، إن جو بايدن، سيستضيف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الثلاثاء القادم، متجاهلا دعوة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ«البيت الأبيض».

وسيناقش بايدن مع هرتسوج، سبل دعم تدابير عادلة للأمن للفلسطينيين والإسرائيليين وللحرية، والازدهار، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» كارين جان بيير في بيان، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي كوريا الشمالية، أعلن ممثل «بيونج يانج» لدى الأمم المتحدة، «كيم سون»، في اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي»، إن «واشنطن» تسعى لنشر أسلحة نووية جديدة بشبه الجزيرة الكورية، من خلال إرسال غواصة نووية إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى في 40 عامًا، ضمن أنشطة استخباراتية استفزازية للغاية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.