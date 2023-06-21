لماذا داهمت الشرطة الفرنسية مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس؟

بدأ الاهتمام بأولمبياد باريس 2024 مبكرا بعد أن داهمت الشرطة الفرنسية مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، في ظل تحقيقين أوليين في قضايا فساد.

تحقيق موسع

أشارت «بي بي سي» إلى أن الشرطة تبحث في مزاعم محسوبية وإساءة استخدام المال العام المتعلقة بعقود البناء، فيما قال متحدث باسم اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 لبي بي سي إن الهيئة «تتعاون بشكل كامل مع المحققين».

وصول المحققون

ووصل محققو مكافحة الفساد، الثلاثاء، من دون إعلان مسبق إلى مقر اللجنة المنظمة للأولمبياد في سان دوني، فيباريس، ومكاتب سوليديو، الهيئة العامة المسؤولة عن بناء مشروعات الألعاب الأولمبية.

تعقب الجرائم المالية

في الوقت الذي ذكرت المنظمة القضائية الفرنسية المسؤولة عن تعقب الجرائم المالية، قبل أن تقام دورة الألعاب الأولمبية 2024 خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس ، في الوقت الذي ستقام الألعاب البارالمبية في سبتمبر.

استقالات جماعية

وتسبب مداهمات الشركة في التأثير على على الحركة الأولمبية الفرنسية والرياضة بشكل عام في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي استقالت رئيسة اللجنة الأولمبية الوطنية الفرنسية، بريجيت هنريك، من منصبها في مايو ، في صدمة للجميع ولم تقدم أي سبب مقنع، وسابقا أيضا استقال رئيسا اتحادي كرة القدم والرغبي في فرنسا بعد فضائح كبيرة.