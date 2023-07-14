النشرة العربية: حريق ضخم يلتهم مصنعا أردنيا.. ورئيس الجزائر يزور للصين

شهدت عدة دول عربية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أحداثا تنوعت ما بين أمنية وسياسية، أبرزها نشوب حريق ضخم بمصنع إسفنج وسط العاصمة الأردنية «عمان».

حريق ضخم في مصنع إسفنج

وشب حريق ضخم في مصنع إسفنج بمنطقة «رأس العين» وسط العاصمة الأردنية «عمان»، فيما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع الحريق على مدار 5 ساعات متواصلة، دون وقوع إصابات، فيما التهم الحريق محتويات المصنع، وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن المصنع مكون من 6 طوابق.

وأمس الخميس، شب حريق، في غابة «وادي الشام» بين محافظتي عجلون وجرش شمالي الأردن، وأتى على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية التي لم تحدد مساحتها.

ارتفاع الحرارة ساعد على انتشار النيران

وقالت وزارة الزراعة الأردنية، إن أسباب حريق غابة «وادي الشام» غير معروفة، مشيرة إلى أن كثافة الأعشاب وارتفاع درجات الحرارة ساعد على سرعة انتشار النيران بين الأشجار وامتدادها لمساحات واسعة من الأشجار.

وفي وقت سابق، اندلعت النيران، في أحد المطاعم بمحافظة الكرك الواقعة جنوب الأردن، ما أسفر عن إصابة شخصين سوريين، بالاختناق جراء استنشاقهم الدخان المنبعث عن الحريق، وفقا لما أعلنه مصدر أمنى لـ«سكاي نيوز».

وأشار مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، إلى أن الحريق امتد إلى داخل المطعم بأكمله ونتج عنه خسائر مادية كبيرة، وفقا لما ذكرته وكالة «عمون».

«دمشق» تعلن فتح «باب الهوى» لمدة 6 أشهر أخرى

وفي سوريا، منحت «دمشق»، موافقة لمنظمة «الأمم المتحدة» لاستخدام معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا لمدة 6 أشهر أخرى، بدأت أمس الخميس، بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات إلى شمال غرب سوريا، وفقا لما أعلنه السفير السوري لدى المنظمة بسام الصباغ في رسالة للمجلس.

وفي الجزائر، قال مكتب الرئيس عبد المجيد تبون، إن رئيس البلاد سيتوجه إلى الصين، الإثنين المقبل في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الصيني، «شي جين بينج»، مضيفا في بيان، أن الزيارة ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشعبين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.