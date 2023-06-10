الأردن يشهد طقسا استثنائيا اليوم.. درجات حرارة مرتفعة وأمطار ورياح

تتعرض أجزاء مختلفة من المملكة الأردنية الهاشمية لأحوال جوية استثنائية وغير معتادة خلال شهر يونيو، إذ أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تدفق كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة على الأردن يتخللها بعض السحب الركامية والتي تترافق بهطول زخات من الأمطار تكون على شكل أمطار طينية في بعض المناطق، وقد يصحبها حدوث الرعد أحيانا بالإضافة إلى نشاط في سرعة الرياح الهابطة، وتحدث هذه الأحوال الجوية وسط درجات حرارة تُقارب 30 مئوية في عدد من مناطق المملكة و أجواء دافئة بوجه عام.

وأشار التقرير الدوري الخاص بالملاحة الجوية في الأردن الصادر عن سلطات مطار الملكة علياء الدولي، إلى حدوث انخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية عند الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الجمعة، حيث بلغ 900 متر فقط نتيجة العواصف الغبارية.

الأرصاد الأردنية تحذر من تدنى الرؤية بسبب الغبار

من جانبها، حذرت إدارة الأرصاد الجوية في الأردن من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية اليوم السبت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحيانا.

طقس حار نسبيا في البحر الميت والعقبة

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية، أن المملكة تبقى تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي اليوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأضافت أنه يتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.