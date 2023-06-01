حالة الطقس في الأردن اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وارتفاع درجات الحرارة

كشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث سجلات درجات حرارة ارتفاعاً أعلى من معدلاتها خلال هذه الفترة من العام، بنحو يتراوح ما بين 6 و7 درجات مئوية.

حالة الطقس في الأردن اليوم

وتشهد الأردن اليوم الخميس، أجواءً معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق.

كما تشهد حالة الطقس بالأردن اليوم ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

حالة الطقس في الأردن ليلاً

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية أنه خلال ساعات الليل، يكون حالة الطقس في الأردن معتدلة الحرارة بوجه عام.

وتتأثر المملكة الأردنية الهاشمية تدريجياً بقدوم منخفض جوي خماسيني لتتحول الاجواء الى مغبرة في الاجزاء الغربية من المملكة وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع فرصة لسقوط الأمطار على بعض المناطق محلية ومتفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

حالة الطقس في الأردن الأيام المقبلة

ووفق إدارة الأرصاد بالأردن، يسود خلال الفترة المقبلة أجواء مغبرة وحارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.