«القاهرة الإخبارية»: اندلاع حريق داخل مصفاة نفط في بندر عباس

اندلع حريق في مصفاة نفط في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، اليوم، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية»، مشيرة إلى أنّ النيران اشتعلت في 3 صهاريج للمنتجات النفطية تابعة لشركة أفتاب لتكرير النفط في منطقة صناعية بمدينة بندر عباس الساحلية جنوبي إيران.

الحريق في أحد أبراج التبريد في محطة توليد الكهرباء

كانت إيران شهدت مايو الماضي، اندلاع حريق هائل في محطة «عباسبو» للطاقة، غربي مدينة أصفهان الإيرانية.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإنّ السلطات الإيرانية قالت إنّ الحريق اندلع، عصر اليوم، في أحد أبراج التبريد في محطة توليد الكهرباء في أصفهان.

محطة الطاقة الحرارية في أصفهان

وتتكون محطة الطاقة الحرارية في أصفهان من 5 وحدات بطاقة توليد إجمالية تبلغ 830 ميجاوات، كما يتصل برج التبريد الذي اشتعلت فيه النيران، بوحدة تصل طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 320 ميجاوات.