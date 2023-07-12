واشنطن: انضمام أوكرانيا لحلف الناتو سيثير حربا بين روسيا والولايات المتحدة

أدلى ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بتصريح يفيد بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو» في ظل الأزمة الحالية ليس ممكنًا، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوب حرب بين الولايات المتحدة وروسيا، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية.

بايدن لن يحدث حرب مع روسيا طالما أتولى الحكم

وأكد ميلر عدم جدوى قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو» في الوقت الحالي، نظرًا لتورطها في الأزمة، ما يعني أن الولايات المتحدة ستكون في حالة حرب مع روسيا إذا تم الانضمام، وأوضح أن الرئيس بايدن أكد منذ البداية أنه لن يحدث ذلك طالما يتولى الحكم.

وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن رأيه بأن مناقشة احتمالية انضمام كييف إلى حلف الناتو في الوقت الراهن كانت مبكرة للغاية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفائها في الناتو، ستستمر في تزويد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وقواته بالمستلزمات الأمنية والأسلحة اللازمة لمحاولة إنهاء النزاع مع روسيا.

بايدن: عدم وجود إجماع بانضمام أوكرانيا لحلف الناتو

وأشار بايدن إلى عدم وجود إجماع في حلف الناتو بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الحلف في الوقت الحالي، وذلك نظراً للوضع الحالي بالأزمة، وأوضح أنه إذا تم ذلك، فإنه سيتعين عليهم جميعاً الالتزام بالدفاع عن أي جزء من الأراضي التي تنضم إليها أوكرانيا ضمن نطاق الحلف، وهذا التزام هو شيء قطعناه جميعاً بغض النظر عن الظروف، وفي حالة حدوث حرب، فإن الحالة ستكون حربا بين الناتو وروسيا، وسيجد الجميع أنفسهم في حالة حرب.