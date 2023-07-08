الصين ترسل سفنا وطائرات حربية لتايوان تزامنا مع زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية

بالتزامن مع وجود وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في العاصمة الصينية بكين، بهدف إصلاح العلاقات المتوترة، أرسل الجيش الصيني 13 طائرة و6 سفن في المجال الجوي والمياه حول تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية، حتى صباح اليوم السبت.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها تراقب الوضع من الجو والبحر، وإن أنظمة الصواريخ الأرضية مستعدة للرد، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

وأضافت الوكالة الأمريكية: «أن 4 طائرات صينية - مقاتلتان من طراز سو-30 وطائرة استطلاع من طراز بي زد كيه-005 وطائرة حربية مضادة للغواصات من طراز (واي-8)- عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان الذي يعمل كحدود فعلية بين الجانبين، ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غربي تايوان».

فيما لا يزال دعم الولايات المتحدة للجمهورية الجزرية المتمتعة بالحكم الذاتي «تايوان» التي انفصلت عن البر الرئيسي للصين وسط حرب أهلية عام 1949، مصدر إزعاج كبير في العلاقات مع بكين، إذ تعترض الصين بشدة على الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، وقد انتقدت الأربعاء الماضي بيع قذائف مدفعية ومعدات أخرى بقيمة 440 مليون دولار، متهمة الولايات المتحدة بتحويل تايوان إلى برميل بارود.