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نائب وزير خارجية التشيك يعلن إنشاء قاعدة صناعية في مصر للتصدير

كتب:

كريم روماني
11:29 ص | الجمعة 14 يوليو 2023
وزارة النقل - صورة أرشيفية

وزارة النقل - صورة أرشيفية

أكد جيري كوزاك، نائب وزير خارجية جمهورية التشيك، عمق العلاقات المصرية التشيكية، معربا عن الاهتمام الكبير بزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، لافتا إلى أنّ جمهورية التشيك ستتعاون مع مصر لتوطين صناعة النقل وإنشاء قاعدة صناعية في مصر للانطلاق إلى التصدير للدول الأخرى.

توطين صناعة النقل في مصر

وأضاف في بيان صادر عن وزارة النقل، أن زيارة وزير النقل المصري خلال الفترة القادمة إلى جمهورية التشيك ستشهد استكمال المباحثات حول التعاون الكبير بين الجانبين في مجال توطين صناعة النقل في مصر مع عدد من المسؤولين بجمهورية التشيك مثل وزير النقل التشيكي، ورئيس سكودا العالمية، مؤكدًا أنّ هذا التعاون سيكون نقطة انطلاقة قوية للتعاون بين كل الهيئات المصرية والشركات التشيكية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.