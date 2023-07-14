حملات مكبرة على الأسواق والمطاعم لضبط الأسعار ومراقبة الأغذية بالمنصورة

أكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، استمرار الحملات المشتركة مع التموين لضبط الأسعار والتصدي للغش والاحتكار، حرصا على توافر السلع للمواطنين، والاستجابة الفورية لمطالب واحتياجات المواطنين والتواجد الميداني والمرور على جميع روافد الخدمات لتقديم خدمات متميزة لهم، ومراقبة الأسعار.

حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالمنصورة

وبحسب البيان، قامت رئاسة حي شرق المنصورة بعمل 3 حملات مكبرة على عدد من المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية الكبرى والمطاعم وأفران المخابز في نطاق حي شرق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وأسفرت عن إعدام 95 كيلو مواد غذائية بسبب تغيير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لتحرير 10 محاضر ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم ومحاسبتهم، مشيرا إلى أن هناك حملات تفتيشية مستمرة وبشكل دوري على المطاعم والمحلات التجارية وكل المنشآت الغذائية لضبط الأسعار والتأكد من وضع السعر الصحيح دون زيادة.

متابعة ميدانية للمنشآت الغذائية بالمنصورة

وأضاف رئيس حي شرق المنصورة، أن هناك متابعة ميدانية بشكل مستمر ومكثف بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية والإدارات للمرور على المنافذ والمطاعم والمحلات والمولات الكبرى والمخابز وكافة المنشآت الغذائية، مؤكدا على أهمية الاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم، واتخاذ الإجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم، وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والغش التجاري.