إزالة 17 لوحة إعلانية مخالفة في حملة مكبرة بـ«غرب المنصورة»

شنت محافظة الدقهلية، حملة مكثفة لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين من خلال لجنة الإعلانات بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتمكنت الحملة من إزالة 17 إعلانا مخالفا في نطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لاشتراطات لائحة الإعلانات المقررة.

تحسين المظهر الحضاري للمدن

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان، أن الحملة خرجت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تستهدف تحسين المظهر الحضاري للمدن.

إزالة 17 من الإعلانات غير مرخصة

وأوضح تقرير لجنة الإعلانات، أنه تم تنفيذ إزالة عدد 17 من الإعلانات غير المرخصة والمخالفة لشروط اللائحة، بينهم عدد 15 فانوسا إعلانيا، و2 إعلان حائط بشوارع المشاية والجمهورية والاستاد الرياضي وأمام القرية الأوليمبية بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لاشتراطات للائحة الإعلانات المقررة.

وذكرت المحافظة أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الإعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتنفيذ خطة الإعلانات الجديدة، وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

شارك في الحملة، رشا أحمد عام، مدير إدارة الإعلانات ومسئولي الإدارة بديوان عام المحافظة، ومحمود إسماعيل، نائب رئيس حي غرب المنصورة، ومسئولي الإعلانات بحي غرب.