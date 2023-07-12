حملات مكثفة على المنشآت الغذائية في جميع أسواق الدقهلية

شنت رئاسة حي شرق في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة على عدد من المطاعم والمخابز والسلاسل التجارية بنطاق الحي داخل المحافظة، والمرور على المحلات التجارية الكبرى والمطاحن والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمضارب بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية بالمحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء والطب البيطري.

نتائج الحملة المكبرة على المنشآت الغذائية في الدقهلية

أسفرت الحملة عن إعدام عدد 55 لتر زيت مستخدم هالك غير صالح للاستخدام، وإعدام عدد 12 كيلو لحوم ودجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 31 كيلو أغذية منوعة فاسدة منتهية الصلاحية، وإعدام عدد 13 كيلو صلصة طماطم متغيرة الخواص، وتحرير عدد 2 محضر لعدم وجود شهاده صحية، تحرير محضر واحد اشتراطات صحيه ونظافة.

استمرار الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية في الدقهلية

أكد الدكتورعمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيانه، استمرار الحملات المكثفة والمستمرة على المخابز والمطاعم والسوبر ماركت والمحلات التجارية والمراقبة بشكل دوري، لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وضبط الأسواق.