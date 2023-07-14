اشتراطات الحصول على ترخيص البنوك الرقمية.. تعرف عليها

كشف البنك المركزي مؤخراً قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية وما تمثله تلك البنوك من خطوة مهمة تواكب كل التطورات العالمية داخل صناعة التكنولوجيا المالية، إلى جانب تلبية احتياجات مختلف فئات العملاء في السوق المصري، لذا تستعرض «الوطن» اشتراطات الحصول على ترخيص البنوك الرقمية، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

اشتراطات الحصول على ترخيص البنوك الرقمية

- لا يقل رأس المال كل من المصدر والمدفوع عن قيمة ملياري جنيه، حال ممارسة جميع أعمال البنوك، مع استثناء تمويل الشركات الكبرى، والتي يمكن تموليها شرط أن يتم زيادة رأس المال ليصل إلى 4 مليارات جنيه، إضافة إلى أن يكون المساهم الأكبر هو مؤسسة مالية لها سابقة أعمال في أنشطة مماثلة ومن خلال نسبة لا تقل عن 30% من قيمة إجمالي رأس المال.

- يجب تقديم دارسة جدوى مفصلة، على أن تتضمن تلك الدارسة تحديد كافة الشرائح المستهدفة مع المنتجات المخطط إتاحتها، إضافة إلى تقديم خطط تكنولوجيا المعلومات، مع خطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.

مميزات البنوك الرقمية

ووفقاً لما أعلنته البنك المركزي المصري، فإن المميزات والفوائد التي تعود من البنوك الرقمية هي كالتالي:

1 - التحول إلى مجتمع يقل خلاله الاعتماد على العملات النقدية.

2 - تعزيز الشمول المالي.

3 - دعم صناعة التكنولوجيا المالية.

4 - إنجاز الخدمات المصرفية وإتاحة المنتجات عن بعد بجودة عالية وشكل مميز.

5 - تناسب احتياجات كل من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مه فئة الشباب، والحصول على خدماتهم بطريقة سريعة وسهلة.