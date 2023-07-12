7 معلومات عن البنوك الرقمية.. «المركزي» أصدر قواعد ترخيصها والإشراف عليها

أعلن البنك المركزي اليوم في بيان رسمي له، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، الذي يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

معلومات عن البنوك الرقمية

وذكر الدكتور محمد ونيس الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أهم المعلومات عن البنوك الرقمية كما يلي:

- البنوك الرقمية تقدم خدمات مصرفية عبر القنوات أو منصات رقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة

- لا يوجد بها تواصل بشري وجميع خدماتها تكون عبر الإنترنت فقط

- تشمل بعض وظائف المعاملات للنظام المصرفي الأساسي التي تقدمها جميع البنوك التقليدية مثل فتح حسابات جارية وتوفير بجانب طرح أوعية ادخارية طويلة وقصيرة الأجل

- تعمل على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

- تعمل على تمويل المؤسسات والمصانع، بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية الأخري

- لا توجد قرارات شخصية بإرادة فردية من أشخاص معينة في إعطاء القروض

- تتيح البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس

اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية

اشتراطات عدة تتضمنا الترخيص للبنوك الرقمية ومنها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه وذلك بحسب بيان البنك المركزي وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

ومن ضمن الاشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.