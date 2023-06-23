أسعار الفائدة في البنوك على الشهادات بعد قرار البنك المركزي بالتثبيت

قررت لجنة السياسيات النقدية تثبيت سعر الفائدة، مساء أمس الخميس، حيث تستعرض «الوطن» فى هذا التقرير أسعار الفائدة في البنوك على شهادات الادخار بعد قرار المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25%، 19.25% على الإقراض.

شهادة ادخار البنك الأهلي (البلاتينية)

يقدم البنك الأهلي لعملائه شهادة ادخار تسمى الشهادة (البلاتينية)، حث يمكن شراء الشهادة بداية من 1000 جنيه مدة ثلاث سنوات، ويصرف العائد عند 195 شهريًا اى حوالى 19%، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية، ويمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

أسعار الفائدة في بنك القاهرة بعد قرار المركزي

يقدم بنك القاهرة شهادة ادخار (بريموجولد)، ويبدأ شراء الشهادة من 10 آلاف جنيه مدة 3 سنوات، ويصرف العائد عند 19% شهري، وتعتبر الشهادة متاحة في كافة فروع البنك أو من خلال الموقع الرسمى وتطبيق الهاتف المحمول التابع بلنك القاهرة.

أسعار الفائدة في البنك الأهلي الكويتي بعد قرار المركزي

يقدم البنك الأهلي الكويتي إلى عملائه شهادة الادخار الثلاثية بعائد حوالى 17.25% شهري، 18.25% ربع سنوي، حيث يمكن شراء الشهادة من 1000 جنيه، ومتاحة عبر الموقع الرسمي للبنك و من خلال التطبيق الخاص بالبنك.

شهادة ادخار البنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك التجاري الدولي CIB شهادة أدخار بريميم، حيث يمكن شراء الشهادة بداية من 50 ألف جنيه مدة 3 سنوات، ويصرف العائد عند 17% شهريًا.

شهادة ادخار بنك مصر (القمة)

يمنح بنك مصر عملائه شهادة القمة بمعدل العائد على شهادة القمة والتي تصدر لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا طوال مدة الشهادة ويتم صرف العائد بصورة شهرية .