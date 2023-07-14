موقع التنسيق الإلكتروني يبدأ استقبال التسجيل لاختبارات القدرات

أتاحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، التسجيل لاختبارات القدرات 2023 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث خصصت رابطا لذلك.

آخر موعد لاختبارات القدرات 28 يوليو 2023

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزراة أتاحت التسجيل لاختبارات القدرات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق تجريبيا، موضحا أن العمل سيبدأ من غدا السبت وحتى 28 يوليو، مؤكدا أنه لن يتم مد التسجيل بعد هذه الفترة.

ولفت إلى أن التقدم لاختبار القدرات يكون من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا