وزير التعليم العالي يُشيد بحصول أستاذين بمركز بحوث الفلزات على جوائز الدولة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بالنهوض بدور المراكز البحثية، وتنفيذ خطة الدولة بربط البحث العلمي بقطاع الصناعة، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتوجيه الخطط البحثية لخدمة عملية التنمية بكافة القطاعات، خاصة مجالات الصناعة والزراعة والصحة ونقل التكنولوجيا.

وأشار إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للنهوض بالبحث العلمي وتطوير المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعظيم دورها المجتمعي، وتحقيق التكامل بينها وبين الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها، وكذا دعم الباحثين وتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المخرجات البحثية القابلة للتطبيق، ونشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع، مشيدا بحصد عالمين من علماء مركز بحوث وتطوير الفلزات جوائز الدولة لهذا العام في العلوم.

فريق بحثي يحقق إنجازًا علميًا في مجال الطاقة الشمسية

وأوضح الدكتور إبراهيم غياض القائم بعمل رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أن العام المالي 2022/ 2023 شهد العديد من الفعاليات والأنشطة التي قام بها المركز في إطار جهود المركز لربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم دوره كمركز وطني إقليمي متخصص في بحوث وتطوير المواد لخدمة قطاع الصناعة والشركات الوطنية العاملة في المجالات ذات الصلة بالمركز، فضلًا عن جهود التدريب التي قام بها المركز للمهندسين والفنيين من الشركات الصناعية، داخل وخارج مصر، وكذا تقديم التدريب العملي لطلاب الجامعات من الكليات العلمية ذات الصلة بتخصصات المركز.

وأوضح الدكتور غياض أن المركز قام خلال العام 2022/2023 بتنظيم المؤتمر والتجمع السنوي الأول للاتحاد الإفريقي للحام، تحت عنوان «تكنولوجيا اللحام والعمليات المتعلقة باللحام»، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للحام (TWF).

مناقشة 78 بحثًا أكاديميًا

وتضمنت فعاليات المؤتمر عرض ومناقشة 78 بحثًا أكاديميًا وتطبيقيًا على مدار الجلسات العلمية، وحضور أكثر من 150 مشاركًا من جامعات ومراكز بحثية وشركات صناعية يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم، حضورًا فعليًا وعبر الفيديو كونفرانس، ومشاركة 19 شركة من قطاعات صناعية مختلفة في مجالات اللحام وتحليل الانهيارات لمعدات المصانع، وتطرقت أبحاث المؤتمر إلى عدة محاور في مجال تكنولوجيا اللحام، ودراسة خواص وأداء المواد، وتحليل أسباب الانهيارات لمعدات المصانع وطرق التغلب عليها.

بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات في مجال الصناعة

وعلى مستوى المخرجات البحثية، استطاع فريق بحثي من قسم المواد الإلكترونية والمغناطيسية بالمركز تطوير طبقة نقل شحنات موجبة (HTL)، لخلايا بروفسكايت الشمسية المقلوبة باستخدام مادة «ثيوسانات الفضة»، وتتميز المادة الجديدة بمقاومة أكبر ومعدل انتشار أبطأ وقدرة أفضل في نقل الشحنات بين طبقة HTL، PEDOT: PSS.

وأشادت مجلة PV العالمية الرائدة في مجال تجارة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة بالنتائج التي تعكس انخفاض التكلفة وسهولة وقابلية التطوير.

وفى التصنيفات الدولية، حقق المركز تقدمًا في التصنيف العالمي سيماجو للمراكز البحثية لهذا العام، وارتفع ترتيبه إلى المركز (5999)، مقارنة بالمركز (6284) في العام الماضي.

وحصد عالمين من علماء المركز جوائز الدولة لهذا العام في العلوم، حيث حصل الدكتور سعيد معوض الشيخ على جائزة الدولة للتفوق في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وحصل الدكتور مصطفى محمد سعد على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، كما حصل الدكتور سعيد معوض الشيخ الجائزة الثانية من جوائز الهيئات والأفراد في مجال البحوث البيئية والتربية البيئية.

تعزيز تبادل الخبرات مع الدول الأجنبية

واستضاف المركز عددًا من الخبراء الدوليين، لتعزيز تبادل الخبرات مع الدول الأجنبية، حيث نظم المركز ندوة علمية حول الاتجاهات الجديدة في مجال الكيمياء الكهربية، بحضور الخبير الفرنسي سيدريك مارتينز، والذى يعد أحد أكبر خبراء تطبيقات (potentiosat/ Galvanosat)، وناقشت الندوة التطورات الجديدة في مجال الكيمياء الكهربية وتطبيقاتها ومجالات استخدامها عالميًا، والذى يعد من أهم التخصصات العلمية التي تخدم بشكل أساسي توظيف واستغلال الطاقة الكهربية كبديل نظيف لإنتاج خلايا الوقود للأجهزة المحمولة، وعدد من البطاريات وإنتاج المواد الكيميائية ودراسات الصدأ وتآكل المعادن.