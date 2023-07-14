«الداخلية»: ضبط المتهم بقتل شاب في منطقة البساتين بالقاهرة
كتب:
محمد بركات
01:04 م | الجمعة 14 يوليو 2023
سيارة شرطة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى كائن بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد مالك المقهى محل البلاغ يحمل جنسية إحدى الدول ويقيم في دائرة القسم، توفي متأثرا بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه، إذ حدثت بينه وبين قائد توك توك مشادة كلامية تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين» حصل عليها من داخل المقهى، مُحدثا إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار، وبسؤال صديق المتوفى أيد ما سبق.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سائق توك توك مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.