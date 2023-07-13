«الداخلية»: ضبط 13502 قضية سرقة تيار كهربائي في حملات أمنية موسعة

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

ووفقا للبيان شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1655 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13502 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 158 قضية في عدة مجالات أبرزها (الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب).

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 85 قضية متنوعة أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات بناء – محال دون ترخيص)، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.