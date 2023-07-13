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وزير الداخلية يستقبل نظيره الأردني لتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات

كتب:

محمد بركات
06:37 م | الخميس 13 يوليو 2023
وزير الداخلية يستقبل نظيره الأردني

وزير الداخلية يستقبل نظيره الأردني

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مازن هلال الفراية وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

تفاصيل اللقاء

استعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية فى البلدين، وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير الضيف، عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مُؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون، وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، مُشيدا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التي شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.

توفيق يرحب بوزير الداخلية الأردني

ورحب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بوزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، مؤكدا حرص الوزارة على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات التعاون، وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كل الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب، والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها، في ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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